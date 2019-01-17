Онкологи превратили раковые клетки в жировые

Университет Базеля перевернут представление о лечении метастаз рака молочной железы. Его сотрудники "поймали" раковые клетки на эпителиально-мезенхимальном переходе (ЭМП). Это нормальный процесс, во время которого обычные эпителиальные клетки превращаются в мезенхиму - ткань-предшественник других соединительных тканей и источник стволовых клеток, пишет "Новости Mail.RU".



Раковые клетки используют ЭМП для потери своей специализацию. В новом качестве, став мезенхимой, они отрываются от опухоли и с током крови разносятся по организму, прикрепляясь на новых местах и давая начало вторичным опухолям.



Ученые провели эксперимент. Они заразили раком грызунов, пересадив клетки человека. А затем начали делать инъекции росиглитазона (антидиабетический препарат, вызывающий обратную дифференцировку некоторых раковых клеток) и траметинибома (противоопухолевое средство).



Через две недели ежедневных инъекций ученые установили: опухоли в телах грызунов прекратили рост, а все раковые клетки, которые вступили в переход из эпителия в мезенхиму, вышли оттуда преобразившимися. Они стали частью жировой ткани.

