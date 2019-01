Полиция США подозревает Huawei в краже технологий — Bloomberg

Правоохранительные органы в американском городе Сиэтл проводят расследование в отношении китайской компании Huawei Technologies Co. из-за ее якобы похищении коммерческой тайны американских компаний-партнеров, в частности T-Mobile US Inc.



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



"Правоохранительные органы в американском городе Сиэтл проводят расследование в отношении китайской компании Huawei Technologies Co. из-за ее якобы похищения коммерческой тайны американских компаний-партнеров, в частности T-Mobile US Inc", - говорится в сообщении.



Как отмечается, расследование связано с гражданскими исками, которые были поданы против Huawei, включая дело в федеральном суде Сиэтла в 2017 году, когда китайскую компанию признали причастной к краже технологий в области робототехники компании T-Mobile.



В настоящее время расследование находится на завершающей стадии, и в скором времени могут быть предъявлены официальные обвинения.



В прокуратуре штата Сиэтл, в компаниях T-Mobile и Huawei отказались комментировать эту информацию.