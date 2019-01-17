Женская сборная Украины пробилась на ЧМ-2020 по хоккею

Украинская сборная Украины по женскому хоккею провела встречу третьего тура квалификации в чемпионат мира-2020 Дивизиона ІІВ против главного противника Бельгии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.



Этот очень важный матч с командой Бельгии на квалификационном турнире к чемпионату мира в Дивизионе ІІВ, который прошел в столице Южно-Африканской Республики Кейптауне, украинские девушки начали очень уверенно. В начале первого периода наши хоккеистки два раза оставались в меньшинстве, но не позволили своим оппоненткам забросить шайбу. В середине периода уже сборная Украины получила возможность сыграть в большинстве, и наши девушки не потеряли эту возможность открыть счет. Владислава Скащук открыла счет в игре. А за четыре минуты до окончания периода Диана Ковтун удвоила счет.



В середине второй двадцатиминутки бельгийки усилиями Валери Женаер сократили счет. Но Елена Ткачук возобновила разницу в две шайбы.



Решающий период украинские девушки начали в своем уверенном фирменном стиле, и Владислава Скащук на третьей минуте увеличила отрыв в счете, забросив свою вторую шайбу в этом матче.



Итак, окончательный счет этого важнейшего матча - 4:1 в пользу "желто-синих" девушек.



Отметим, что Украина получила 9 очков и досрочно стала победителем квалификационного турнира.



Добавим также, сегодня Украина проведет встречу с аутсайдером турнира - командой Гонконга.

