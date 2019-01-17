На карантин в Киеве закрыли 188 классов в школах

В Киеве на карантин ушли отдельные классы в 13 школах. Всего в школах состоянию на 16 января по разным причинам отсутствовали 40700 учеников (14%).



Об этом сообщило управление Госпродпотребслужбы в Киеве, передают Українські Новини.



Так, на карантин закрыли по одному классу в школах №132 (Голосеевский район), Скандинавской гимназии (Дарницкий район), "ЭКО" и "Созвездие" (Святошинский район).



Больше всего классов закрыли на карантин в Оболонском районе. 40 классов остановили обучение в школе №9, 30 классов в школе №168, 35 классов в школе №143, 33 класса в школе №20 и 11 классов в учреждении №299.



Также на карантин закрыли отдельные классы в Святошинском районе (школы №164 и 121) и в Печерском (№56).



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