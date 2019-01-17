Mastercard запретит автоматическое списание денег за подписки после завершения пробного периода

Платежная система Masterсard запретит автоматические списание средств за подписки после окончания бесплатного пробного периода.



Как сообщается на сайте платежной системы, теперь для списания средств потребуется ясно выраженное согласие подписчика на оплату. Компании должны будут после окончания пробного периода уведомить клиентов (СМС или по электронной почте) о сумме и дате оплаты, прикрепив инструкцию о том, как отменить подписку. Эта же процедура должна повторяться и при каждом следующем платеже.



Пока неизвестно, когда новые правила вступят в силу и будут ли они действовать во всех странах, где работает Masterсard.

