В пятницу в Украине потеплеет

В ближайшие сутки, 18 января, вследствие перемещения теплого воздуха с юго-запада Европы в Украине ожидается довольно значительное повышение температуры, атмосферное давление начнет падать, но осадки вероятны только в Карпатском регионе. Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу в Украине - без существенных осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.



Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных и северных областях от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части до 8° тепла.



В Киеве в пятницу без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,4 градусов тепла в 2007 году, самая низкая ночью – на отметке 22,8 градуса мороза в 1950 году.



В субботу, 19 января, в Украине без осадков, лишь ночью в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами небольшой снег. На дорогах гололедица.



Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях в течение суток 0-5° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.



В Киеве в субботу без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

