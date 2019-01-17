Нурмагомедов отказал Макгрегору в реванше

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность проведения боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит TMZ.



«Зачем мне нужен этот реванш? Перед прошлым поединком он тоже много говорил. Но, как только мы зашли в октагон, он не смог ничего сделать», — сказал Нурмагомедов.



12 января российский боец напомнил Макгрегору о его «пожизненном позоре», разместив в Instagram видео с эпизодом, на котором ирландец сдается в результате болевого приема в исполнении россиянина. В октябре 2018-го Нурмагомедов одержал победу над Макргегором и впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.



После поединка возникла потасовка. В результате оба спортсмена были дисквалифицированы на неопределенный срок и ожидают санкций Атлетической комиссии штата Невада.



Нурмагомедов ни разу не проигрывал в поединках по правилам MMA. Россиянин имеет серию из 27 побед подряд. Макгрегор одержал 21 победу и потерпел 4 поражения в карьере.

