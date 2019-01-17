Британский парламент обсудит 29 января следующие шаги Лондона по Brexit

Британские депутаты проведут обсуждение нового плана правительства страны в отношении Brexit 29 января, заявила в четверг лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом.



"В понедельник 21 января будут обнародованы заявление правительства и предложение о его следующих шагах, в соответствии с 13-м разделом акта о выходе из ЕС", - приводит ее слова британское издание Independent.



"Дебаты по предложению, в случае согласия Палаты общин, будут идти целый день 29 января", - добавила она.



Во вторник Палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.



Однако теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обязана 21 января представить парламенту "план Б" по Brexit.

