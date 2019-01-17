Кассовые чеки оказались смертельно опасными

Ученые Гранадского университета в Испании выяснили, что подавляющее большинство кассовых чеков, изготовленных из термальной бумаги, в Испании и Бразилии и половина чеков во Франции содержит бисфенол А. Сходство бисфенола с женским половым гормоном эстрогеном является причиной расстройств репродуктивной системы и ряда онкологических заболеваний. Об этом сообщает издание Gen.



Согласно выводам исследователей, большинство проанализированных ими образцов обладают эстрогенным и антиандрогенным эффектом. Такие кассовые чеки не должны соприкасаться с пищевыми продуктами. Также их не следует сминать перед тем как выбросить, хранить и писать на них заметки. В некоторых чеках ученые нашли считающийся безопасным заменитель — бисфенол S, — который, как недавно было показано, также приводит к гормональным нарушениям. Содержание бисфенола в образцах в 30-100 раз превышало рекомендуемые уровни.



Бисфенол А связывается с ядерным рецептором эстрогена и изменяет активность определенных генов. Он также меняет выработку стероидогенных ферментов и модифицирует ряд сигнальных каскадов. Показано, что это соединение вызывает такие гормональные нарушения, как порок развития мочеполовой системы, бесплодие, ожирение и рак.

