Названа неожиданная опасность воды в туалетах

Ученые Университета штата Аризона и Дрексельского университета (США) выяснили, что вода в туалетах, душевых и раковинах может содержать опасные для здоровья бактерии и способствовать развитию инфекционных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



Исследователи рассматривали различные факторы для оценки риска воздействия такими патогенами, как легионеллы, — встречающимися в почве и воде бактерии и вызывающими легионеллез. Эта инфекция приводит к смертельному исходу в 10-25 процентах случаев. Специалисты использовали данные о количестве и размере аэрозольных частиц, распыляющихся при использовании различных типов душа, смесителей и туалетов.



Оказалось, что риск заражения бактерией был наивысшим, если человек подвергается воздействию водяных брызг, вдыхая капли вместе с бактерией. Вероятность заболевания увеличивается, если пользоваться сразу несколькими источниками воды в доме. Наиболее уязвимой группой населения оказались люди, которые в меньшей степени способны бороться с инфекцией. Кроме того, колонии легионелл могут образовываться в домах со сложной системой водоснабжения, где вода может длительное время застаиваться.

