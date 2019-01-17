Глава ОБСЕ шокирован после визита на Донбасс

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего первого официального визита в качестве главы организации в Украину заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии соприкосновения на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, передаёт УНН.



Лайчак во время визита стал свидетелем ежедневных трудностей, с которыми сталкиваются местные жители.



"Кризис в Украине и вокруг нее является главным приоритетом председательства Словакии в ОБСЕ. Находясь на месте, я вижу критическую работу, которую выполняет ОБСЕ, и то, сколько еще предстоит сделать. Для пострадавших этот конфликт диктует их повседневную жизнь. Прямой обстрел или тот, что прошел поблизости - это повседневная реальность. Нам нужно работать лучше и предлагать новые и инновационные идеи для улучшения условий их жизни", - цитирует Лайчака пресс-служба ОБСЕ.



Председатель ОБСЕ заявил, что "шокирован тревожными условиями жизни людей, живущих возле линии соприкосновения на востоке страны", и призвал стороны "активизировать свои усилия по мирному политическому урегулированию кризиса".

