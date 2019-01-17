Александру Усику – 32: главные достижения украинского боксера

17 января свой день рождения также отмечает Александр Усик. Сегодня знаменитому боксеру исполняется 32 года. Его заслуженно называют самым главным спортивным героем Украины прошлого года, ведь он смог достичь того, что ранее не удавалось ни одному украинскому боксеру – завоевать титул абсолютного чемпиона мира. В день рождения Александра журналисты программы «Утро с Интером» вспомнили главные достижения спортсмена и важные вехи на пути к мировому признанию.



В секцию бокса Александр Усик пришел только в 15 лет, до этого занимался дзюдо, футболом и даже народными танцами. Энергичный парень из Симферополя настолько увлекся боксом, что уже в 21 год стал чемпионом Европы, в 24 – чемпионом мира, а в 25 – олимпийским чемпионом. В 2012 году в финале боксерского турнира на Олимпиаде в Лондоне Усик уверено победил итальянца Клементе Руссо и завоевал золотую медаль. К этому он шел более 10 лет.



Перейдя в 2013 году из аматорского в профессиональный бокс, Усик начал сотрудничество с опытным тренером Джеймсом Али Баширом. «Моим первым впечатлением было то, что он приятный человек, – вспоминает тренер. – Мы как-то сразу поняли друг друга и, можно сказать, не прошло и 10 минут, как установили контакт. А уже через 15 минут мы работали «на лапах». Их сотрудничество дало результат спустя три года, в сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира среди профи-боксеров. В тот важный для себя вечер Александр победил поляка Кшиштофа Гловацкого, который до этого не проигрывал. Украинцу достался не только чемпионский пояс, но и новый рекорд, ранее принадлежавший Эвандеру Холифилду: чтобы завоевать звание чемпиона мира американцу понадобилось 12 поединков, украинцу – всего десять.



В июле 2018 года состоялся главный на сегодня бой в карьере Усика – поединок с Муратом Гассиевым. Одолев россиянина, наш боксер победил во Всемирной боксерской суперсерии, получил кубок Мохаммеда Али и завоевал звание абсолютного чемпиона мира! А перед этим были нервные, драматические, но все же победные поединки против Марко Хука и Майриса Бриедиса. После боя с Гассиевым – защита титула, бой с Тони Белью. Усик сам вызвал дерзкого британца на поединок и не побоялся драться на его территории. Победой над Белью Усик окончательно всех убедил: сегодня он – один из сильнейших боксеров мира.







Все свои победы Александр посвящает семье: матери, жене и детям – дочери и двум сыновьям. Именно родные – самые преданные болельщики Усика. Мама и жена Катерина часто присутствуют в зале во время его поединков. «Мама вообще переживает, – рассказывает боксер. – Глаза закрывает и кричит сопернику «Отойди от моего сына!» или что-то в этом роде. Катюша тоже эмоциональная: на видео заметно, как она всегда хлопает и что-то кричит».



А еще перед каждым поединком Александр просит Божьей помощи: «Куда меня пошлет Всевышний, туда я и пойду. Ибо все вещи, которые я делаю, я делаю во славу моей веры православной. Можно физически хоть на 100 миллионов процентов быть готовым, но если ты не будешь готов духовно, то ты просто как воздушный шарик можешь лопнуть от маленького прокола иголкой».



О планах на 2019 год в команде Александра Усика пока говорят с осторожностью: ничего не анонсируют, не делают громких заявлений. Но нет сомнений в том, что спортсмен выйдет на ринг и порадует всех украинцев новыми победами.