В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Об этом в в четверг, 17 января, информирует пресс-служба Госфинмониторинга.



Так, ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.



Также сообщается, что в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

