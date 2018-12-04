Рада не поддержала отмену моратория на продажу земли

ВР отклонила проект постановления об отмене решения относительно проекта Закона "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель”.



За принятие соответствующего постановления проголосовал 81 народный депутат, против — 25, воздержались — 30, не голосовали — 156, сообщает корреспондент Укринформа.



Проект постановления направлен на отмене решения Верховной Рады Украины от 20 декабря 2018 года о принятии в первом чтении за основу и в целом проекта Закона Украины “О внесении изменений в раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель” (регистрационный номер 9355-5 от 04.12.2018).



В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что принятие решение Верховной Рады от 20 декабря 2018 года состоялось с грубыми нарушениями требований Закона Украины “О Регламенте Верховной Рады Украины”(Регламент), а именно: во время рассмотрения законопроекта были нарушены нормы относительно сроков подачи альтернативных законопроектов. В частности, субъекты законодательной инициативы были лишены возможности внести в сроки, предусмотренные Регламентом, альтернативные проекты по ключевім для общества вопросам, поэтому такое решение не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене в предусмотренный Регламентом способом.



Как сообщал Укринформ, запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продлевал.



20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения на год — до 1 января 2020 года.

