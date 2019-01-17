За год молочные продукты подорожали на 15%

На разные группы молочных продуктов за год выросла с 5 до 15%. Стремительно за этот период росла цена на йогурт - он подорожал на 15,2%. Об этом говорится в отчете Ассоциации производителей молока, передает delo.ua . Закупочная цена на "экстра" сорт молока начала расти во второй половине августа. Тогда молоко этой группы подорожало на 20 коп. - до 9,29 грн / л (с НДС).



Питьевое молоко жирностью более 1% с начала года подорожало на 7,2%. В ноябре молоко жирностью 3,2% стоило в среднем 30 грн (+ 10%).



Цена за килограмм йогурта в декабре составила 60,46 грн (+ 15,2%), масло подорожало на 12,9% - до 233,2 грн / кг, а сыр "Российский" - на 12% (до 204 грн / кг).



Отметим, за 11 месяцев прошлого года украинские компании произвели 9460000 т молочной продукции, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 (10387000 т).



Согласно данным аналитического агентства "Инфагро", сейчас 73% сбора молока приходится на долю населения, а на фермы - только 27%. Именно снижение надоя в домохозяйствах и привело к уменьшению общего производства молока.

