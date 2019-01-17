Суд по делу против Томоса перенесли на февраль

Верховный Суд отказал одному из истцов в приостановлении судебного производства по поводу постановления Верховной Рады в поддержку автокефалии. Соответствующее решение огласил в четверг, 17 января, председательствующий судебной коллегии Владимир Кравчук, сообщает LB.ua.



Отмечается, что накануне судебного заседания в суд поступило обращение от настоятеля храма у фундамента Десятинной церкви епископа Гедеона (Харона) - с просьбой приостановить рассмотрение дела. Свое ходатайство он объяснил тем, что 47 народных депутатов обратились в Конституционный Суд с просьбой признать это решение парламента неконституционным.



Посоветовавшись в совещательной комнате, коллегия суда в составе пяти судей решила отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку на данный момент КС еще не открыл производство по данному обращению.



После перехода суда к рассмотрению дела по сути адвокат двух из трех истцов попросил суд отложить заседание, поскольку в зале не присутствовал ни адвокат епископа Гедеона, ни он сам. Суд продолжится 14 февраля.



Как сообщалось ранее, Верховный Суд рассматривает три иска к Верховной Раде о признании противоправным и отмене постановления от 19 апреля 2018 года о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении Томоса об автокефалии объединенной церкви, создаваемой в Украине.



В частности, иски поступили от "Религиозной общины УПЦ при храме Святителя Николая" бердянской епархии города Бердянска Запорожской области, "Городницкого Свято-Георгиевского мужского ставропигийского монастыря", который находится в Житомирской области, и епископа Гедеона. Они объединены в одно производство.

