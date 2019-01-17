Видеоняня - незаменимая мамина помощница

Появление ребенка в семье – радостное и волнующее событие. Молодые родители в первые месяцы жизни стараются всегда находится рядом с ребенком, не оставляют его надолго одного. Но время идет. Малыш начинает переворачиваться, садиться, а потом и ползать. Его ни на минуту нельзя оставить одного. И тут на помощь приходят современные технологии. Теперь наблюдать за ребенком можно из соседней комнаты, по дороге на работу, с рабочего места. Все это становится возможным, если воспользоваться услугой «Видеоняня от Ipnet».

Зачем нам видеоняня

Видеоняня от Ipnet

Видео няня – это комплект, который состоит из видеокамеры и бэби-монитора. Камера размещается в детской, а монитор остается у родителей. В современных модификациях родители ведут наблюдение за ребенком, используя свой смартфон, ноутбук или другое устройство. Передача сигнала ведется с помощью интернета.Уже с первых дней жизни такая няня становится незаменимой маминой помощницей. Находясь на кухне или в ванной, занимаясь домашней работой, мама постоянно видит своего малыша. Современные камеры передают не только изображение, но и звук. Занимаясь приготовлением обеда, вы можете ласково разговаривать с малышом или напевать ему колыбельную. А визуальный контроль поведения подросшего ребенка поистине переоценить нельзя.Ребенок подрос, а вы вернулись к своим обязанностям на работе. Нужна ли в этом случае видеоняня, купить ли ее или это напрасная трата времени? Ведь совершенно ясно, что ребенок не останется один. Вполне возможно, что за ним будет присматривать не видео, а реальная няня. Но действия постороннего человека также нуждаются в контроле. С видеоняней вы будете уверены, что процесс воспитания проходит правильно, что няня бережно обращается с крохой, а его жизнь проходит по установленному вами порядку.Видеоняня – устройство, которое позволит вам наблюдать за развитием ребенка. Используя его в то время, когда малыш увлечен своими игрушками, вы можете сделать правильный вывод о его наклонностях и способностях, а это поможет правильно направлять их.Вы решили воспользоваться услугой видеоняня, Киев предоставляет такие возможности? Да, провайдер IPnet предлагает вам беспроводную интернет видеоняню.Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо приобрести рекомендуемую компанией камеру. Эта камера обеспечивает передачу цветного изображения в высоком разрешении, двухстороннюю передачу звука. Камера имеет инфракрасную подсветку, что позволяет вести наблюдение в темноте в радиусе 10 м от камеры. Поэтому, даже ночью, малыш не останется без присмотра.После оформления услуги в компании IPnet, сигнал от камеры круглосуточно будет передаваться на ваше приемное устройство. И даже если вы вынуждены будете отлучиться, малыш останется под вашим присмотром.Вся видеоинформация будет 24 часа храниться на облачном сервисе. У вас будет возможность не только управлять записями, но и сохранять их на свой компьютер. Пройдет несколько лет, и вы с умилением будете просматривать эпизоды жизни своего ребенка, а, возможно, смонтируете целый фильм об этапах его роста. И IPnet поможет вам в этом.Не нужно колебаться и беспокоить Гугл запросами «видеоняня купить Киев». Звоните в компанию IPnet, и ваши дети будут в полной безопасности.