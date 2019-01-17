Рекордное количество британцев выступают против Brexit

Число граждан Великобритании, которые не поддерживают Brexit, в середине января достигло рекордного уровня с момента проведения референдума в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, сообщает в четверг, 17 января, агентство Reuters. Так, в случае, если бы состоялся повторный референдум, 56% опрошенных проголосовали бы за то, чтобы остаться в составе ЕС. И только 44% опрошенных проголосовали бы за выход из Евросоюза.



При этом отмечается, что результат опроса не включает мнение тех, кто не определился и кто не намерен участвовать в возможном референдуме.



Исследователи отмечают, что это максимальный разрыв (в 12 процентных пунктов) между сторонниками и противниками Brexit со времени проведения референдума в 2016 году.



Если же принимать во внимание мнение всех групп, то значительное преимущество все равно будет за сторонниками единства с ЕС. 48% проголосовали бы против выхода Великобритании, 38% респондентов высказались бы за Brexit. 6% не будут участвовать в голосовании, 7% не определились.



Опрос показал, что поддержка проведения второго референдума среди сторонников лейбористов составляет 78%.



В опросе, проведенном 16 января после голосования в британском парламенте о вотуме недоверия правительству, участвовали 1070 совершеннолетних граждан страны.



Напомним, в референдуме 23 июня 2016 года 17,4 миллиона избирателей (51,9%) поддержали выход из ЕС, в то время как 16,1 миллиона (48,1%) голосовали против Brexit.

