За видеосъемку пограничников двоим украинцам выписали штрафы

За отказ прекратить видеосъемку мужчин задержали, а их автомобиль передали полиции. В машине нарушителей обнаружили спрятанный газовый баллончик и замену панели с идентификационным номером автомобиля.



Двое украинцев получили штрафы за видеосъемку сотрудников погранслужбы в пункте пропуска Краковец, которые проверяли их авто. Об этом в четверг, 17 января, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.



Отмечается, что пограничники отправили автомобиль на дополнительную проверку, после чего водитель и пассажир начали снимать происходящее на телефоны.



"Несмотря на законные требования военнослужащих Государственной пограничной службы Украины о прекращении видеосъемки, 36 и 39-летние граждане продолжали свои действия", - говорится в сообщении.



На место происшествия пограничники вызвали сотрудников Национальной полиции, а нарушителей пограничного режима задержали для привлечения к административной ответственности. По решению суда за незаконных действий на территории пункта пропуска нарушителям придется заплатить по 850 гривен штрафа.



Между тем, пограничники обнаружили самовольную замену панели с идентификационным номером автомобиля. Также в нише автомобильных дверей водитель прятал газовый баллончик.



Автомобиль передали сотрудникам Национальной полиции.

