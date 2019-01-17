Настя Рыбка собирается в президенты и грозит переворотом

Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, заявила о своих президентских амбициях после того, как ее освободили из тюрьмы в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал "Бойлерная".



Настя Рыбка собирается стать следующим президентом Беларуси. Свою кандидатуру она будет выставлять в 2020 году, а по возвращении на родину она собирается заняться избирательной компанией.



Политическую стратегию будет разрабатывать ее партнер Алекс Лесли. Одним из важнейших пунктов программы Рыбки будет раскрепощение жителей Беларуси в сексуальном плане.



Она собирается ввести уроки сексуального воспитания в школах, а также проводить секс-тренинги для взрослых. Также Рыбка будет добиваться легализации проституции.



"Белорусы - страшно зажатая нация, закомплексованная и несвободная. Это все из-за Лукашенко, за 25 лет он запугал свой народ и всем надоел. Ему пора на пенсию, а на смену ему должна прийти молодая свободная женщина без комплексов. За такой белорусы точно пойдут. Этой стране нужна любовница, а не отец", - считает Настя Рыбка.



Находясь в тюрьме, она задумалась о том, в каких условиях содержатся заключенные, и поэтому еще одним пунктом в ее программе станет борьба за права политзаключенных. Первым делом после возвращения на родину, Рыбка планирует провести в Минске митинг с требованием освободить всех заключенных, оказавшихся в белорусских тюрьмах по политическим мотивам.



То, что по законам Беларуси Настя Рыбка не очень подходит на роль кандидата в президенты, ее не сильно смущает. Согласно законодательству, кандидаты должны быть не старше 35 лет и постоянно проживать на территории республики не менее 10 лет до выборов.



"Если мне не дадут баллотироваться в президенты, мы устроим в Беларуси переворот. Встряка пойдет ей на пользу", - заявила Рыбка, добавив, что открывает вакансию начальника избирательного штаба.

