Оружие админресурса и врожденные стукачи

Интересная задачка вырисовывается в украинском, как принято говорить, политикуме: один кандидат в президенты обещает снизить цену на газ для населения в два раза, а ругой – в четыре. Но та (а это она, потому что женщина), которая «жадничает», – политик известный. И веры ей больше, потому что все как бы знают, что она может договориться с тем, у кого этого газа – хоть задохнись. А второго, который более щедр, редко кто не относит в почетный разряд городских сумасшедших, на которых сегодня даже в Украине спрос проходит, ибо надоели. И ему не верят даже те, кто знают его.



Не верят в том числе и с точки зрения психиатрии. Он однажды, чтобы добраться до кабинета своего оппонента, вбежал в здание с топором и попытался прорубить дверь к «врагу». В прямом смысле этого слова. Зрелище было еще то, только щепки вокруг летели. Даже санитары местной психбольницы, одной из крупнейших в стране, уважительно качали головами: дескать, да, мандат парламентария и топор – это аргументы, жаль только, что «нэдоторканому» мандатоносцу нельзя насильственно успокоительное уколоть или шокер применить перед пеленанием в смирительную рубаху.



И вот вопрос-задачка: кто победит в такой ситуации на выборах? Многие говорят, что менее щедрая, но вызывающая хоть маломальское доверие женщина. Ан нет. Это Украина, детка, и победить может му... извините, чудак с топором. Но не потому, что украинцы любят решительных, а чудак может врага зарубить, а потому, что рубака-парень попытается убрать свою соперницу, настучав на нее и натравив судебные власти. Под собственные крики о защите интересов государства. И под заказ власти.



Так в Украине и может случиться. Нардеп и кандидат Сергей Каплин, член фракции «Блока Петра Порошенко», но параллельно лидер социал-демократов (а это он сулит 4 раза для снижения цены на газ), предложил Верховной Раде спецпостановлением осудить действия лидера партии «Батькивщина» и потенциального кандидата же в президенты Юлии Тимошенко (она за газ в 2 раза дешевле) при подписании газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. И поручить антикоррупционным органам (НАБУ и САП) расследовать обстоятельства их подписания «на предмет наличия признаков измены государственным интересам Украины». По данным Каплина, подписание контракта 2009 года «привело к потере энергетической и экономической независимости Украины, значительной социальной напряженности в обществе», а сама Тимошенко не только свое знаменитое черное платье типа «мужу некогда» (с молнией через всю спину сверху донизу) выгуляла, но и барыши поимела. А это-де сошло ей с рук.



Каплин фактически спускает с цепи в гонке админресурс в виде подконтрольной судебной власти. Причем как бы отмывает власть: дескать, это же не власти требуют посадить Тимошенко, а простой народ в лице Каплина с топором в душе. А если по заданию власти так начнут действовать и другие инициативные товарищи и паны, то власть вообще может предстать формально чистой

Вот ведь беда – игрища в админресурс и использование судов себе на карман всегда чреваты ответкой. Даже в адрес несравненного гаранта нации, который сейчас возвышенно носится по стране с томосом и типа даже носа не сует в дела приземленные. Но и на гаранта можно подавать в суд, найти за громадные деньги, например, типа «неподкупного» судью и впаять какой-нибудь срок, навесив судимость

Это чистая ложь, если Тимошенко что-то поимела с тех контрактов, то и за них ее поимели. Причем круто: 11 октября 2011 года Печерский районный суд при правлении экс-президента Украины Виктора Януковича приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании указанных газовых контрактов. Более того, в конце 2011 года она была отправлена отбывать наказание в Качановскую исправительную колонию №54, откуда перебралась в харьковскую больницу железнодорожников и оттуда, из подземных застенков тирана на 6-м этаже, призывала всех освободить ее и пугала мировую общественность в лице президента Литвы Дали Грибынеотпускайте, пардон, Грибаускайте своими синяками в паху, нарисованными йодом. Эпическая была история! Даже «фрау Мутти» и канцлер Германии Ангела Меркель скупо рыдала от чувства глубокой солидарности против таких «зверских тортур антинародного режима». Это же надо, какое горе было: нарисовали в паховой области синяки йодом, а они оказались желтыми, а не синими. Во как «кровавая панда» измывалась над народом!Но мы не об этом, а о том, как один кандидат готов топить другого, более популярного, любой ценой, подыгрывая власти и надеясь на ништяки за это. А Каплин именно такой.он уловил тренд: посадить Тимошенко по-новому за старые дела и убрать из президентской гонки как главного конкурента действующего главы государства – идея фикс правоведов из окружения гаранта нации. И Каплин вольно или невольно подыгрывает властям.Каплин фактически спускает с цепи в гонке админресурс в виде подконтрольной судебной власти. Причем как бы отмывает власть: дескать, это же не власти требуют посадить Тимошенко, а простой народ в лице Каплина с топором в душе. А если по заданию власти так начнут действовать и другие инициативные товарищи и паны, то власть вообще может предстать формально чистой и незапятнанной. А другие подхватят инициативу Каплина, не сомневайтесь...нет, Каплин формально просит только проверить и разобраться, а не посадить Тимошенко. Но он открывает путь к этому. Но так все стукачи говорят, что они хотят добра. И по-любому в этой ситуации еще раз может быть подтвержден принцип «закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». И дело даже не в том, что судить повторно за старые дела, за которые уже отсидел, – это моветон во многих демократических и правовых государствах, в тех же США, на которые молится нынешний киевский режим. Но, оказывается, одно дело – молиться, и другое – лупить законом-дышлом по лбу врагов. Парламент Украины 22 февраля 2014 года, после «евромайдана», декриминализовал статьи Уголовного кодекса, по которым была осуждена Тимошенко, и ее освободили в тот же день. Но теперь декриминализованная статья опять понадобилась властям. И что, ее будут опять криминализировать, чтобы Тимошенко вернуть на нары и убрать с гонки? И Каплин знает, что делает – просит власть, которая всегда потом сможет сказать: мол, народ попросил, мы вернули статью и посадили «НашуКыцю», ну, так получилось...И я же не зря говорил о задействовании админресурса в виде судов и правоохранительных органов в борьбе с оппонентами гаранта нации уже сейчас, на ранней стадии регистрации кандидатов. Это только начало. А можно будет проверять у правоохранителей на лояльность государству всех неугодных кандидатов. Под каток уже попал, вы не поверите, даже «первый непроходимый» и безобидный, как разжиревший червяк-импотент, – лидер партии «Гражданская позиция» и настоящий полунатовский полковник Анатолий Гриценко. Следователи СБУ пригласили его на допрос. «Мистер Непроходимость» немедленно возопил на всю страну: это, мол, гарант нации знает, почему вызывают в застенки режима, это его штучки. СБУ объяснила: вызываем как свидетеля появления обстоятельств для российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма.Дескать, вякал где ни попадя, что знаешь, кто виноват, что Крым проср...и, – будь добр, явись к следователю. Тот и объяснит, что можно говорить, а что нельзя. Простая беседа, а как прочищает мозги. А Гриценко, не исключено, и с непроходимостью поможет – констатирует ее навсегда. И, заметьте, это оперативно воздействуют на Гриценко, на чела, который никуда никогда и ни при каких обстоятельствах не пройдет. А как они могут «поговорить» с серьезными оппонентами властей?И это только, повторяю, два примера. Но вот ведь беда – игрища в админресурс и использование судов себе на карман всегда чреваты ответкой. Даже в адрес несравненного гаранта нации, который сейчас возвышенно носится по стране с томосом и типа даже носа не сует в дела приземленные. Но и на гаранта можно подавать в суд, найти за громадные деньги, например, типа «неподкупного» судью и впаять какой-нибудь срок, навесив судимость. А потом сделать то, что в той же России сделали с потенциальным кандидатом в президенты Алексеем Навальным – его из-за судимости даже к выдвижению кандидатуры не допустили. И сколько вони по этому поводу ни распространялось в России и за ее пределами, Леху-оппозиционера все равно прокинули. Мотивированно, политически ангажировано? Да. Но формально по закону...И я сейчас не говорю о том, что популярный блогер Анатолий Шарий объявил, что подаст на президента Украины в суд за клевету в виде обвинений в работе на Кремль. Этот суд может длиться вечно, если иск будет зарегистрирован. Даже если Шарий, как и обещал, привлечет обслуживать дело адвоката Андрея Портнова, который, говорят, не проигрывает дел, или кого-то из его «конюшни». Есть другая опасность – беглый депутат Александр Онищенко, который уже подал в суд на гаранта нации, обвиняя его в коррупции, согласитесь, очень ходовое, актуальное и популярное на Западе обвинение. Именно для этого американцы и европейцы насоздавали антикоррупционных органов и требуют еще и создания в Украине некоего антикоррупционного суда, «вишенки на торте», перед которой как бы равны. Все – от мелкого клерка-взяточника до президента.Гарант нации уже суд типа создал. И что будет, если он, антикорсуд, будет окончательно в феврале, когда Рада начнет работу, создан и актуально рассмотрит иск против гаранта, найдет в его действиях состав преступления и осудит, даже условно, но с судимостью? Неужели придется гаранта снимать с гонки? Согласитесь, хорошие вопросы. Особенно с учетом того, что «хромую утку» могут и осудить. Не зря же Львовский окружной административный суд отменил скандальное решение сессии Львовской облрады №745 от 18 сентября 2018 года о запрете на русскоязычный культурный продукт в этом «украинском Пьемонте», «культурно-духовной столице Украины» и т. д. и т. п. Да патриоты уже задыхаются от злости, взрывают свои пуканы и почти грызут свои дубинки, прокусывая балаклавы на мордах, от негодования на такую «зраду».Но суд есть суд. И патриотам вместе с властями нужно не морды бить, а апелляции готовить. Но вы же видели этих юристов из окружения гаранта, даже Фемида на всех изображениях и изваяниях сама плотно прикрывает глаза тряпочкой, чтобы не видеть этих уеба… извините, специалистов в области юриспруденции в деле «розбудовы дэржавы». Гонка ставится веселее и может заиграть новыми красками, но с таким же привкусом идиотизма...