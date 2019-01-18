Вышел проморолик фильма "Охотники за привидениями"

В Сети появился проморолик нового фильма "Охотники за привидениями", посвященного призракам и другим сверхестественным существам. Видео было опубликовано на YouTube-канале Ghostbusters.



Режиссером ленты выступает Джейсон Райтман - сын создателя оригинального фильма, выпущенного в 1984 году.



В опубликованном видео показан гараж-сарай, в котором стоит хорошо знакомый автомобиль ECTO-1. Именно в этом автомобиле охотники ездили по Нью-Йорку, борясь с привидениями.



Выход фильма ожидается летом будущего 2020 года. Исполнители главных ролей пока остаются неизвестны.





