Психологи уверены, что терять невинность следует намного позже

Опрос, проведенный британскими специалистами, показал: излишне раннее начало половой жизни заставляет сожалеть многих молодых людей, передает BBC. Более трети женщин и четверть мужчин до 25 лет и подросткового возраста признаются, что потеряли невинность не в то время.



Так, многие не готовы к потере невинности в возрасте 16 лет. Хотя этот возраст считается вполне подходящим. В рамках исследования опрос прошли примерно 3000 молодых людей. Оказалось, многие хотели бы потерять невинность позже, чем это произошло по факту. Большинство уже занимались сексом к 18 годам, а половина из них - к 17 годам. Почти треть занималась сексом к 16 годам.



При этом ученых интересовала потеря невинности, происходившая не под давлением сверстников или под воздействием алкоголя. Примерно 50% женщин и 4 из 10 мужчин теряли невинность в таких условиях, то есть осознанно и добровольно. Почти каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина заявили: партнер не хотел интимной близости в той же мере, что и они. То есть многие испытывали давление.

