Трамп не намерен отказываться от вывода войск США из Сирии после атаки в Манбидже

Президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от своего решения вывести американские войска из Сирии после атаки, совершенной в городе Манбидж на севере арабской республики, в результате которой погибли несколько военнослужащих США. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники.



По их данным, американский лидер по-прежнему считает, что настало время для вывода военнослужащих США из Сирии, и ситуация в Манбидже не повлияла на его решение.



CNN также отмечает, что американские разведслужбы в предварительном порядке установили, что атаку в Манбидже осуществили боевики террористической группировка "Исламское государство". Ранее эта экстремистская организация взяла на себя ответственность за взрыв. По данным разведслужб США, нападение было совершено одной из "спящих ячеек" ИГ в Сирии, сообщила телекомпания CNN.



В среду в Манбидже произошел мощный взрыв. По данным Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), в результате погибли четыре американца: двое военнослужащих, один подрядчик Пентагона и один гражданский служащий оборонного ведомства. Еще трое военных США получили ранения. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, жертвами взрыва стали в общей сложности 27 человек.



Как сообщала CNN, представители командования ВС США во время необъявленного визита Трампа в Ирак в декабре прошлого года предупреждали президента о том, что победа над боевиками ИГ в Сирии еще не одержана. По данным источников, слова военных вызвали у Трампа удивление, так как он был убежден в обратном.



Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней. При этом госсекретарь Майкл Помпео заявил, что уход из Сирии не означает сворачивания усилий США в борьбе с группировкой.

