В Лукьяновском СИЗО началась эпидемия кори

В Киевском следственном изоляторе из-за кори ввели карантин. Об этом в четверг, 17 января, сообщает УНН со ссылкой на источник в СИЗО. "В Лукьяновском СИЗО корь. 10 человек заболели. Объявлен карантин", - сообщил собеседник агентства.



В то же время в Центре общественного здоровья отметили, что прививки - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.



Как сообщалось, во Львовской областной клинической больнице от осложнений, спровоцированных корью, умерла 36-летняя жительница города.



15 января 2019 стало известно, что в областной детской инфекционной больнице от кори умер восьмимесячный ребенок. Это первый летальный случай инфекции в Винницкой области в 2019-м.

