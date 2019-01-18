Во время Томос-тура Порошенко выбил из рук украинца телефон

Пребывая в одном из городов во время Томос-тура президент Украины Петр Порошенко выбил из рук телефон украинца, который его снимал. Об этом в своем видеоблоге, опубликованном в YouTube, сообщил журналист Анатолий Шарий.



На кадрах, имеющихся у него в распоряжении видно, как Порошенко идет по улице в окружении охраны, периодически останавливаясь, чтобы сделать с ними селфи. В определенный момент к нему подходит молодой человек, он обращается к Порошенко, очевидно, собираясь задать вопрос, и снимает президента на телефон. В этот момент Порошенко резко выбивает его из рук снимающего.



Кроме того, молодой человек запечатлил, как после инцидента к нему подходили полицейские, проверяли его данные, а также личные вещи. Герой видео представился фамилией персонажа романа Льва Толстого "Анна Каренина" Вронского. После безуспешных поисков его имени в базе данных один из правоохранителей назвал мужчину провокатором и российским сепаратистом.



