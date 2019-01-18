На Украине увеличили сумму штрафа за продажу российских книг

Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины из-за роста минимальной заработной платы в стране увеличил сумму штрафа за продажу книг, ввезенных из России без разрешительных документов. Как сообщается на сайте Госкомтелерадио, увеличение суммы штрафа связанно с ростом минимальной заработной платы с 1 января 2019 года.

В случае нарушения действующего законодательства впервые сумма штрафа составит десять минимальных заработных плат - 41,73 тысячи гривен (около 1,4 тысячи долларов), тогда как в 2018 году сумма штрафа составляла 37,23 тысячи гривен (около 1,3 тысячи долларов). В случае повторного нарушения сумма штрафа составит 50 минимальных зарплат - 208,65 тысячи гривен (около 7,5 тысячи долларов), тогда как в 2018 году - 186,1 тысячи гривен (около 6,6 тысячи долларов).

Кроме того, по данным ведомства, в 2018 году составлено 27 протоколов о наложении штрафов на сумму 1,005 миллиона гривен (около 35,8 тысячи долларов).



На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Так, в сентябре Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.



Кроме того, на Украину запрещен ввоз ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

