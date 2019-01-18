Немцы раскритиковали США за угрозы из-за "Северного потока-2"

Немецкое издание Merkur опубликовало подборку писем читателей, в которых они критикуют посла США в Германии Ричарда Гренелла и других политиков, призывающих отказаться от российского газопровода "Северный поток — 2" в пользу дорогого американского СПГ.



По мнению Вальтера Херцога из коммуны Оттерфинг, немцам пытаются навязать утверждение о том, что Москва может перекрыть Германии газ, если будет построен трубопровод в обход Украины. Автор письма обратил внимание на то, что топливо в любом случае идет из России, поэтому этот аргумент несостоятелен.



"Если же взглянуть на все с экономической точки зрения, то предпочтение следует отдать "Северному потоку — 2", потому что так потребителям не придется платить миллиарды в качестве пошлины за транзит газа через Украину", - написал он.



Вольфганг Достер из Эрдинга назвал немцев "вассалами Трампа". По его словам, ситуация с американским послом, который угрожает немецким компаниям санкциями за поддержку "Северного потока — 2", наглядно демонстрирует зависимость Берлина от мнения США. Жителей Германии пытаются разубедить в том, что они уже 40 лет без проблем пользуются российским газом, уверен Достер.



"Без "Северного потока — 2" мы впадем в полную зависимость от США — ну и кто этого хочет? Разве Путин хоть раз грозил нам разрушением экономики?" — отметил читатель.



Позицию Достера поддерживает и Петер Шлинк, которого удивило отсутствие четкого ответа Германии на грубые манипуляции Гренелла.



"Мне как гражданину Федеративной республики стыдно читать, что американский посол предписывает нашим компаниям, что они должны делать, а что нет. Государство во главе с придурком, у которого в башке меньше, чем у моего десятилетнего племянника, хочет давать указания Германии? И, как я понимаю из прочитанных строк, это ему с успехом удается!" – возмутился Шлинк.



Ранее в СМИ появилась информация, что американский посол пригрозил ограничениями нескольким немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода. Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что позиции Берлина и Вашингтона "разнятся".



"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.



Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция, а против реализации проекта выступают США и Украина. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва. Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния.

