Лукашевич призвал запретить диверсии у объектов инфраструктуры Донбасса

Сторонам конфликта в Донбассе необходимо согласовать меры по деэскалации вблизи объектов гражданской инфраструктуры, включая запрет на диверсии, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.



Он указал на тревожную ситуацию вокруг Донецкой фильтровальной станции.



"Десятого января в районе поселка Крутая Балка обстреляна смена рабочих предприятия "Вода Донбасса". Трое мужчин получили ранения. Налицо попытки парализовать работу коммунальных служб, создать предпосылки к гуманитарной катастрофе", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.



Постпред также указал на не менее тревожную ситуацию на контролируемом ВСУ шлюзе Мироновского водохранилища в Донецкой области, где наблюдатели СММ 13 января обнаружили две коробки с присоединенными проводами, прикрепленные к металлическим воротам шлюза.



"Украинский военнослужащий подтвердил СММ наличие взрывоопасных предметов на шлюзе, что может свидетельствовать о подготовке диверсии. Сторонам следует безотлагательно согласовать в Контактной группе дополнительные меры по деэскалации, в том числе вблизи объектов гражданской инфраструктуры, включая запрет на любую диверсионную деятельность", - заключил Лукашевич.

