Водительские права предложили выдавать без прохождения курсов

На Украине хотят разрешить сдавать на водительские права без прохождения курсов. Этот вопрос рассматривался на расширенном заседании рабочей группы по выработке единых подходов к развитию административных услуг в регионах, которое проводил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.



Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.



По итогам заседания было принято протокольное поручение Министерству внутренних дел совместно с Минэкономразвития и другими заинтересованными органами, в частности, подготовить возможные изменения по введению института экзаменаторов для принятия экзаменов на получение водительских прав и возможности самостоятельного выбора программы подготовки или самоподготовки к ним. Это касается получения водительских прав категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ.



"Сегодня получения водительских прав - одна из самых популярных услуг. Чтобы ее получить, нужно подготовить большой пакет документов, пройти несколько этапов процедур и самое важное - курсы, в среднем 140 часов обучения. Это лишнее бюрократическое нагрузки на граждан и опыт многих стран мира, в частности Германии, Великобритании, Норвегии, Чехии и Польши свидетельствует о том, что эти процессы можно оптимизировать и сделать получение услуги быстрее и проще для граждан", - прокомментировал Парцхаладзе.



В соответствии с поручением, планируется основательно проанализировать существующую ситуацию и опыт других стран и разработать ряд изменений для оптимизации услуги, уменьшение нагрузки на граждан путем удаления бюрократической и коррупционной составляющей. По подсчетам экспертов, после этого количество времени на получение услуги может сократиться в целом на 95%.



Поэтому, согласно поручению, запланировано:



Уменьшить количество процедур и документов, а также расходы кандидатов за счет выбора приемлемого способа подготовки к экзаменам - самостоятельного обучения или в специализированных школах;



Предусмотреть возможность удобного получения услуги в ближайшем центре предоставления админуслуг (ЦНАП).



Кроме этого, по итогам заседания рабочей группы было поручено Минздраву совместно с МВД, Минэкономразвития и другими заинтересованными органами подготовить возможные изменения по упрощению в получении медицинской справки для оформления водительских прав. Речь идет о сокращении времени на прохождение медосмотра и возможной подачи такой справки онлайн.

