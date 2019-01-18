Водительские права предложили выдавать без прохождения курсов

Водительские права предложили выдавать без прохождения курсов

На Украине хотят разрешить сдавать на водительские права без прохождения курсов. Этот вопрос рассматривался на расширенном заседании рабочей группы по выработке единых подходов к развитию административных услуг в регионах, которое проводил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По итогам заседания было принято протокольное поручение Министерству внутренних дел совместно с Минэкономразвития и другими заинтересованными органами, в частности, подготовить возможные изменения по введению института экзаменаторов для принятия экзаменов на получение водительских прав и возможности самостоятельного выбора программы подготовки или самоподготовки к ним. Это касается получения водительских прав категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ.

"Сегодня получения водительских прав - одна из самых популярных услуг. Чтобы ее получить, нужно подготовить большой пакет документов, пройти несколько этапов процедур и самое важное - курсы, в среднем 140 часов обучения. Это лишнее бюрократическое нагрузки на граждан и опыт многих стран мира, в частности Германии, Великобритании, Норвегии, Чехии и Польши свидетельствует о том, что эти процессы можно оптимизировать и сделать получение услуги быстрее и проще для граждан", - прокомментировал Парцхаладзе.

В соответствии с поручением, планируется основательно проанализировать существующую ситуацию и опыт других стран и разработать ряд изменений для оптимизации услуги, уменьшение нагрузки на граждан путем удаления бюрократической и коррупционной составляющей. По подсчетам экспертов, после этого количество времени на получение услуги может сократиться в целом на 95%.

Поэтому, согласно поручению, запланировано:

Уменьшить количество процедур и документов, а также расходы кандидатов за счет выбора приемлемого способа подготовки к экзаменам - самостоятельного обучения или в специализированных школах;

Предусмотреть возможность удобного получения услуги в ближайшем центре предоставления админуслуг (ЦНАП).

Кроме этого, по итогам заседания рабочей группы было поручено Минздраву совместно с МВД, Минэкономразвития и другими заинтересованными органами подготовить возможные изменения по упрощению в получении медицинской справки для оформления водительских прав. Речь идет о сокращении времени на прохождение медосмотра и возможной подачи такой справки онлайн.