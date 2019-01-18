США намерены опираться на ядерное сдерживание для предотвращения атак России и Китая

Соединенные Штаты рассчитывают на свои возможности ядерного сдерживания для предотвращения потенциальных атак со стороны Китая и России. Об этом говорится в новой Стратегии дальнейшего развития системы ПРО, опубликованной в четверг.



"Соединенные Штаты рассчитывают на ядерное сдерживание для предотвращения потенциальных российских или китайских ядерных атак с применением их обширных и хорошо технически развитых межконтинентальных ракетных систем", - сказано в документе.



Россия и Китай представляют отдельные вызовы для безопасности США, обе страны совершенствуют свои наступательные ракетные комплексы и занимаются разработкой крылатых ракет морского и воздушного базирования, отмечается в новой Стратегии.



"[Действия] России и Китая представляют собой отдельные вызовы и во многом отличаются, обе [страны] совершенствуют наступательные ракетные комплексы и занимаются разработкой крылатых ракет морского и воздушного базирования, а также гиперзвукового оружия", - следует из документа.

