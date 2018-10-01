Установка и подключение электрогенератора к дому

Электростанция – гораздо более сложное оборудование, чем например, телевизор или холодильник. Недостаточно его купить, принести и поставить. Необходимо знать, как правильно подключить устройство и где его разместить.

Однако, прежде всего, нужно определить, какой агрегат подойдет для вашего дома. Большой ассортимент бытовых моделей вы найдете на сайте https://matari.ua/. Бензиновые и дизельные станции, однофазные и трехфазные, мобильные и стационарные – выбрать есть из чего.

После покупки проводится установка и подключение. Рассмотрим, как правильно это сделать.

Установка генератора

Если электростанция не оснащена защитным кожухом, ее нужно разместить в специально подготовленном помещении. Желательно, чтобы оно было сделано не из легковоспламеняющихся материалов. Если здание состоит из дерева, нужно обшить стены и потолок изнутри стекловатой. Это защита от воспламенения.

Помещение должно иметь хорошую вентиляцию. Во время работы двигатель установки продуцирует выхлопы, которые повышают температуру внутри и мешают работе системы охлаждения. В помещении не должно быть лишних предметов. Во-первых, это повышает уровень безопасности. Во-вторых, при проведении ремонта и обслуживания вы будете иметь достаточное количество полезного пространства.

Важный момент – расстояние от стен и потолков. Между агрегатом и стенами должно быть не менее 1,5 метров расстояния. Рекомендуемое расстояние между электростанцией и потолком – 2 метра.

Если модель генератора оснащена шумозащитным кожухом, ее можно размещать на улице. Такая техника защищена от дождя, снега, града, влаги и пыли. Главное – не использовать устройство при сильных морозах. О разрешенных температурных показателях можно прочитать в документации к устройству. Для использования в условиях мороза подходят контейнерные модели.

Подключение генератора

Рассмотрим классический пример – подключение 1-фазного генератора к 1-фазной сети. Во-первых, можно использовать перекидной рубильник. Однако его нужно размещать возле щитка, что не очень удобно. Во-вторых, можно применить трехходовой реверсивный переключатель. Его можно установить на DIN-рейку. Рубильник или переключатель должны размещаться между счетчиком и автоматом ввода.

Все просто: с одной стороны к рубильнику или переключателю подключается сетевой шнур, с другой – кабель генератора. Центральные контакты используются для подключения электроприборов.

Не забываем о заземлении. Простой, «бытовой» вариант – использование длинного стержня. Берем металлический стержень. Желательно, чтобы он был 1,5м в длину и 15мм в диаметре. Забиваем стержень в землю. К нему прикрепляем медный провод. Второй конец провода крепим к клемме электростанции. Готово!

Категорически запрещено подключать генератор к розетке напрямую. Велик риск того, что розетка не выдержит, и произойдет пожар.

Рекомендуем доверять подключение специалистам. Так вы защитите себя от возможных серьезных проблем в будущем.