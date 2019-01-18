«Злуке» – 100 лет, или Как УНР «присоединила» Кубань в Париже

Cвято наближається! Да еще какое! Если бы не томос, это был бы главный праздник года выборов – 100 лет «злуке» УНР и ЗУНР. Правда, «злучились» не надолго – в конце 1919-го уже разлучились. Украинская политика всегда отличалась «последовательностью». Но за короткое время существования формата «схід і захід разом» объединенная делегация успела побывать на мирной конференции в Париже и представить там в кулуарах «карту мечты»: на ней в состав Украины входили Кубань, Ставрополье, часть Беларуси, Польши, Румынии и Словакии. Если вы об этом не слышали, то читайте дальше.



Не знаю даже, с чего начать – со “злуки” или с Парижа. Оба события юбилейные. Как патриот начну со “злуки”. Хотя тут рассказывать особо нечего. Все важные исторические вехи освещены на парадных транспарантах и обозначены в торжественных речах. Если коротко, дело было так.



В 1918 году депутаты австрийского парламента от Галичины (Западная Украина, как известно, в то время была “евроинтегрирована” частями в Польшу и Австро-Венгерскую империю), пользуясь слабостью “хозяев”, провозгласили создание Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).



Но тут же получили “подзатыльники” от поляков, считавших эти территории своей собственностью. Тогда президент национального совета ЗУНР Евгений Петрушевич попросил помощи у гетмана Скоропадского. Но пока “письмецо в конверте” добиралось до адресата, ситуация изменилась: Скоропадского выгнал Петлюра.



Поэтому договор об объединении (“злуке”) ЗУНР подписала не с гетманом, а с Петлюрой, то есть с УНР. И было это 22 января 1919 года. После этого Петрушевич стал членом Директории УНР, но уже в июне 1919 года был выведен из ее состава за “подстрекательство остальных членов Директории к заключению соглашения с Польшей и уступки ей части земель Восточной Галиции”. Тайные переговоры с агрессором – это, видимо, генетическая особенность наших политиков.



Пока спорили и таскали друг друга за чубы, территория ЗУНР перешла под контроль чехословацких, польских и румынских войск. Петрушевич, разругавшись с Петлюрой, вернулся “додому” – в Вену. И оттуда в конце 1919 года денонсировал «Акт Злуки». Этому событию тоже 100 лет, но мы его принципиально не будем праздновать.



А чтобы рассказ не был таким коротким, сразу переместимся к другому юбилею – Парижской мирной конференции держав-победительниц в Первой мировой войне, которая стартовала как раз ровно 100 лет назад – 18 января 1919 года. И продолжалась до 21 января 1920-го.



На ней впервые как отдельная дипломатическая единица присутствовала объединенная делегация УНР-ЗУНР. Ну как присутствовала… За столом переговоров не сидела. Под столом тоже не пряталась. Просто толкалась в кулуарах среди других таких же делегаций без полномочий: польской, чехословацкой грузинской, азербайджанской и так далее. Или делегаты стояли в сторонке. Ждали, когда позовут.



И ведь позвали, наконец-то! Один раз. Когда решался вопрос о судьбе Восточной Галиции. Тогда представителей украинской делегации допустили в качестве наблюдателей на заседание. Но делегация тут же раскололась и начала между собой спорить. И больше ее не приглашали.



Кстати, удивлен что “пиаристы” гаранта не мифологизировали этот эпизод еще в 2014-м, когда мы подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС. Дескать, украинцы еще в 1919-м были на полпути в Европу. Но потом Европа... выставила нас за двери. Нет, лучше было сказать, что большевики украли наши перспективы.



Есть даже легенда, что Скоропадский потом в Киеве попросил у немцев, которых он привел с собой, еще и Крым. Ну, они ему сказали, мол, бери. И он решил взять. Но не успел, потому что его с немцами выгнал из Киева Петлюра. Не знаю, откуда взялась такая трактовку, лично я ее вычитал у крайне свидомого историка по имени Ростислав Новоженец

А ведь Украина могла бы стать фундатором Евросоюза. Да! Великой европейской державой наравне с Францией и Англией. Куда там полякам... В общем, изобразить можно было многое. Но прошляпили.А может, не захотели вспоминать тот факт, что украинская делегация чувствовала себя среди лидеров Европы, стран-победительниц в Первой мировой войне как “приший кобилі хвіст”, поскольку незадолго до этого мы умудрились подписать мирный договор с немцами. Поэтому и отношение к нам было такое... Мягко говоря, снисходительное.Причем здесь тоже проявилась славная украинская “последовательность”. Дело в том, что, когда после Февральской революции 1917 года в Киеве образовалась Центральная Рада, руководство Антанты попросило ее, как и временное правительство в Петрограде, подтвердить верность союзническим обязательствам. Ну, мы и подтвердили.Специально нашел в архивах заявление члена Центральной Рады Ивана Маевского для французской прессы о том, что «для Украины не может быть и речи о сепаратном мире. Мы хотим вернуть земли, оккупированные немцами. Мы еще освободить Галицию и Буковину...».Но, как истинные хозяева своего слова, мы его дали и тут же забрали. И 9 февраля 1918 года подписали с государствами германского блока (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария) так называемый Брест-Литовский мирный договор.Да еще и обязались поставлять немцам хлеб. Не Антанте, а именно немцам. Тоже повод для мифа, что житницей Европы Украина была еще 100 лет назад. За это немцы тогда с барского плеча отдали нам территории Холмщины и юга Гродненской губернии, включая город Брест-Литовск, в котором проходили переговоры.Есть даже легенда, что Скоропадский потом в Киеве попросил у немцев, которых он привел с собой, еще и Крым. Ну, они ему сказали, мол, бери. И он решил взять. Но не успел, потому что его с немцами выгнал из Киева Петлюра. Не знаю, откуда взялась такая трактовку, лично я ее вычитал у крайне свидомого историка по имени Ростислав Новоженец.Но вернемся в Париж 1919 года. Учитывая “верность слову”, внутренние дрязги и другие ярко проявившиеся особенности украинского менталитета, наша делегация, как уже сказано выше, была приглашена исключительно для массовки.Но наши делегаты этого, видимо, не осознавали. И всеми силами пытались пробиться к сильным мира сего, чтобы убедить их перекраивать карту Европы с учетом интересов Украины.Для этого они привезли две очень важные вещи, почти такие же сакральные, как томос – книгу объемом 125 страниц, которая содержала основные сведения о географии, истории и культуре Украины, а также “карту мечты” с описанием желаемых границ УНР-ЗУНР.Карта абсолютно уникальная. Она сохранилась до сих пор вместе с документом под названием “Записка о независимости Украины, представленная делегацией Украинской республики на мирной конференции”.Поскольку Записка была составлена на французском языке (украинскую мову европейские лидеры не учили), ее оригинальное название звучит так: “Mémoire sur l’indépendance de l’Ukraine présenté à la Conférence de la paix par la délégation de la république ukrainienne”. Азовское море, к слову, там именуется как D'Azov. Шарман да и только!Всмотритесь в эту красоту. Вот это был размах мысли и полет фантазии у наших предков. Территория страны реально раза в полтора больше нынешней, не говоря о том “клочке”, который фактически контролировали Петлюра и Петрушевич.Согласно карте в состав Украины должны были войти: Кубань, Ставрополье, Черноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас – территория России); Берестейщина и Гомельщина (Беларусь); Холмщина, Подляшье, Надсяння, Северная Лемковщина (Польша); Южная Лемковщина (Словакия); Мармарощина, Южная Буковина (Румыния). Ну, и Крым, который, по словам историка Новоженца, немцы отдали Скоропадскому.Подозреваю, что именно по этой причине (сепаратный договор с немцами) на “хотелки” украинской делегации никто из представителей солидных стран даже не взглянул. 8 мая 1919 года в Париже было принято решение о передаче Закарпатской Украины Чехословакии. 25 июня 1919-го Польша получила Галичину.Все это вошло в Сен-Жерменский мирный договор между странами Антанты и новообразованной республикой Австрия, подписанный в сентябре 1919 года. Интересно, что за Польшу особенно “топили” Франция и США. Как написали бы теперешние спичрайтеры, “проигнорировали право украинского народа на самоопределение”.И с тех пор это вошло у них в традицию. Воспитывать “коррупционных хулиганов”, учить уму-разуму и хорошим манерам, даже денег в долг давать – это пожалуйста. Европейцы, как и все католики, по своей природе миссионеры, обожают обращать дикарей в правильную веру. А вот посадить с собой за стол как равных – этого нет и не будет. К вопросу о членстве в ЕС и НАТО...В общем, в 1919 году объединенной делегации УНР-ЗУНР оставалось лишь свернуть “карту мечты” в трубочку и засунуть себе в... тубус. Вскоре и “злука” распалась: УНР и ЗУНР доживали финал своего непродолжительного существования по отдельности. На этом сказочке конец, кто дослушал – молодец.