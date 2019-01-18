В Киеве почтили память жертв Черного января в Баку

17 января в конференц-зале Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) в Киеве состоялось мероприятие, посвященное 29-й годовщине трагических событий Черного января в Баку и других городах и районах Азербайджана.



Организаторы – Общественная организация "Конгресс Киевских Азербайджанцев" (ККА, председатель, заслуженный деятель физической культуры и спортa Aзербaйджaнской Республики, заслуженный мастер спорта, зaслуженный тренер Aзербaйджaнa и бывшего СССР, чемпион мирa по вольной борьбе Олег Крапивин), ОДАУ (глава, кандидат юридических наук Хикмет Джавадов) и Объединенный конгресс азербайджанцев Украины (руководитель – Ровшан Тагиев).



В мероприятии приняли участие представители украинского истеблишмента, лидеры и активисты азербайджанской диаспоры, представители культурной и научной элиты двух стран, участники операции Объединенных сил в Украине, представители украинских, азербайджанских и зарубежных СМИ.



Перед началом была объявлена минута молчания по шехидам 20 Января.



Затем выступили О.Крапивин, Х.Джавадов, Р.Тагиев, посол Азербайджана в Украине в 2001-2010 г.г., профессор Талят Алиев, заслуженный работник образования Украины, профессор Ариф Гулиев, народный артист Украины Гурбан Аббасов, профессор Фархад Туранлы, известный украинский правозащитник Эдуард Багиров, лидеры крымско-татарского народа и другие.



Кровавые январские события 1990 года в Баку, проходило лейтмотивом через все выступления ораторов, это безнаказанное преступление, направленное не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества в целом, против гуманизма и свободы личности.



Граждане Азербайджана, они же граждане Советского Союза, подчеркивали выступающие, стали жертвами агрессии со стороны советской армии, действовавшей по приказу главы государства Михаила Горбачева. Жестокость, с которой советские войска расправлялись с мирными жителями Баку в ночь с 19 на 20 января, не знала себе равных. Люди не понимали, как могла армия расстреливать мирных граждан своего же государства.



Спустя 29 лет после трагедии, особо отметили в заключение ораторы, никто из высокопоставленных партийных лидеров СССР и Азербайджанской ССР так и не понес ответственности за случившееся.



После выступлений был показан документальный фильм о страшных событиях 20 января 1990 года.



По окончании его просмотра за упокой души шехидов прочел молитву из Священного Корана шейх Шакир (Яхъяев).



В заключение был устроен поминальный стол по жертвам Черного января





