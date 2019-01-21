Вышел первый трейлер новой части "Джона Уика"

Компания Lionsgate выпустила дебютный трейлер третьей части боевика Джон Уик под названием Джон Уик: Часть 3 - Парабеллум. Ролик был размещен на YouTube-канале компании.



Главным героем ленты является элитный наемный убийца, который намеревается уйти в отставку, однако в результате сам становится объектом охоты киллеров.



В ролях также снимаются Холли Берри, Иэн Макшейн, Руби Роуз, Хироюки Санада, Лоуренс Фишборн, Джон Легуизамо.



Режиссером выступил Чад Стахелски, который до этого уже снял два предыдущих фильма.





