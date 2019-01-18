"Нафтогаз" и "Газпром" обсудят новые условия транзита газа 21 января

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" на следующей неделе, 21 января, во время переговоров в Брюсселе будут пытаться пересмотреть условия контракта на импорт и транзит газа. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.



"Переговоры между украинской и российской стороной пройдут в понедельник в Брюсселе, где украинская сторона и российская сторона попытаются обсудить условия тех самых отношений - импорта газа, транспортировки газа по истечении этих контрактов", - отметил Коболев.



При этом он отметил, что еще 10 лет назад российская сторона получила исключительное право дискриминировать украинскую сторону в вопросах установления цены и объемов покупки газа Украиной, а после этого - требовал уплаты штрафов.



Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что в связи с отсутствием российских экспертов на технических трехсторонних консультациях 15 января по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе, 21 января.

