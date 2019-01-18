Коболев прокомментировал намерение Кабмина разорвать с ним контракт

Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что намерение Кабмина разорвать контракт с руководством компании может повлиять на ход переговоров с российским Газпромом в Брюсселе. Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, 18 января, сообщает УНН.



Вместе с тем, он отметил, что намерен ехать на переговоры.



"У меня не было переговоров с Кабмином. Я знаю дискуссию, по сути это прекращение контракта с 22 марта. Может ли это на переговоры повлиять? Думаю, что может. Тем не менее, команда Нафтогаза поедет и будет вести переговоры. И как глава Нафтогаза к этой дискуссии я давно готов", - отметил Коболев.



Он также подчеркнул, что его зарплата была определена в соответствии с действующим постановлением КМУ, поэтому заявление премьера о необходимости пересмотреть контракт с председателем правления НАК при сохранении соответствующего постановления КМУ выглядит нелогичным.



При этом он добавил, что принято решение о пересмотре контракта с правлением НАК нарушает нормы закона.

