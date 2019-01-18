За год у коррупционеров конфисковали в госбюджет всего 5 тысяч долларов

В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140,6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США. Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы, пишет "Украинская правда".



Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.



Всего к концу года правительство планировало вернуть в бюджет 4,7 миллиарда гривен, конфискованных судами именно у коррупционеров. Эти средства в течение прошлого года должны были быть потрачены на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой системы авиационной безопасности.



"Данная статья конфискации имущества у коррупционеров с 2015 года отдельно вносилась в бюджет, чтобы общество могло проконтролировать эффективность возврата средств Януковича", – объясняет Каневский.



"В бюджете на 2019 год такая статья исчезла. Это сделано умышленно, чтобы перед выборами нельзя было посчитать, сколько реально отобрали у экс-президента", – отмечает он.



Вместе с тем, за другие преступления, не связанные с коррупцией, за год конфисковали более 78 миллионов гривен.



В частности, от реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 13 миллионов гривен, от реализации конфискованного имущества по материалам всех правоохранительных органов – 3,8 миллиона гривен.



Национальной и иностранной валюты по материалам таможенных органов конфисковали почти на 37,6 миллиона гривен, а по материалам правоохранительных органов – 23,6 миллиона гривен.



