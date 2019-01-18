Газ за два года подорожал на 89% - Насалик

Увеличение стоимости электроэнергии было обусловлено подорожанием угля на 13,3%, газа - на 89%. Среди факторов, влияющих на стоимость электроэнергии, также инфляция и рост заработной платы в секторе энергетики.



Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает корреспондент Укринформа.



"Стоимость угля с 2016-го по 2018-2019 годы увеличилась практически на 133% и составляет около 2800 грн /т. Аналогичная ситуация с газом, стоимость которого за этот период поднялась на 89%", - сказал Насалик.



Среди факторов, влияющих на рост стоимости электроэнергии Носалик также назвал инфляцию и заработную плату.

