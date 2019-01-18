Получатели субсидий потребляют вдвое больше газа - Кабмин

Жители Украины, которые получают субсидию, потребляют почти вдвое больше газа, чем те, у кого такой льготы нет. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в ходе общения с журналистами в пятницу, 18 января, сообщает телеканал 112 Украина.



"У нас сегодня есть данные по потребителям, которые не получают субсидии и по потребителям, которые получают субсидии. И потребление газа, в частности, среди населения, которое получает субсидии, примерно в 1,8-2 раза больше, чем у не получающих субсидии людей. Это означает, что там, где человек полностью платит за газ, он включает механизм собственной экономии", - пояснил чиновник.



В то же время Розенко пообещал, что Кабмин не будет ограничивать никого в получении субсидии.



"Мы просто даем людям механизм, чтобы они почувствовали свою заинтересованность в том, что энергоносители можно использовать, и всю экономию от потребления электроэнергии, газа они могут использовать на собственные нужды", - отметил вице-премьер.



При этом, говоря о монетизации субсидий, он констатировал, что данный механизм сложный и имеет свои риски. В частности, Розенко отметил возможность того, что люди, которые получают наличные в качестве субсидии, могут не платить ими за коммунальные услуги. Для исключения таких случаев правительство намерено в ближайший месяц разработать определенные меры и утвердить их постановлением.



"И с 1 марта люди получат первые средства за субсидии", - резюмировал Розенко.

