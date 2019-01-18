Санса из «Игры престолов» рассказала об отвратительном моменте на съемках

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», призналась, что во время съемок ей запрещали мыть волосы. Ее слова приводит журнал InStyle.



«Первые несколько сезонов мне можно было мыть волосы, потому что тогда я играла юную аристократку. А к пятому сезону они просили, чтобы я перестала делать это, и это было крайне отвратительно», — поведала Тернер.



По словам актрисы, она «жила с грязными волосами несколько лет». «Голова все время чесалась! У нас работали машины, пускающие искусственный снег, и у меня к волосам постоянно прилипали бумажные снежинки. Отвратительно», — вспомнила она.

