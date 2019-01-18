Срок подачи отчетов политических партий продлен - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции продлило срок подачи отчетов политических партий до 11 февраля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.



"Учитывая то, что последний день срока представления Отчета политической партии приходится на выходной день, субботу 9 февраля, последний день срока представления является следующий рабочий день, а именно понедельник 11 февраля 2019", - сообщили в ведомстве.



Политические партии должны подготовить и подать отчеты за IV квартал 2018 (ежеквартальные - ред.) и отчеты по 2018 год (ежегодные - ред.).

