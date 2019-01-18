В Грузии от свиного гриппа умерли 17 человек

На стационарном лечении со свиным гриппом находятся 660 пациентов.



Об этом сообщает руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает грузинское издание Sputnik.



В Грузии из-за осложнений от вируса гриппа H1N1 лечения в стационаре проходят 660 пациентов, из них состояние 42 тяжелое. Они находятся в реанимационном отделении.



Однако Гамкрелидзе заявил, что количество больных гриппом снизилось и составляет 253 человек на сто тысяч.

