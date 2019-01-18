В Украину в ближайшие сутки вернутся морозы

В Украину в ближайшие сутки 19 января опять переместится холодная воздушная масса с северо-запада Европы, вытесняя теплый воздух на юго-восток Украины, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не прогнозируется, лишь на Закарпатье, Прикарпатье, в центральных и восточных областях страны ночью и утром небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в Карпатах 9-14°, днем 0-5° мороза; в южных, восточных областях и в Крыму ночью от 2 мороза до 3° тепла, днем 0-6° тепла.



В Киеве 19 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 января самая высокая температура днем была 9,8° в 2007 году, самая низкая ночью -23,0° в 1942 году.



В Украине 20 января ночью без осадков, днём на Правобережье прогнозируется снег, в Одесской и Николаевской областях – днем мокрый снег с дождём. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 6-11° мороза, в северных, центральных и восточных областях местами 13-15°, в Крыму 3-8° мороза; днём 1-6° мороза, в южной части 0-5° тепла.



В Киеве 20 января ночью без осадков, днем ожидается снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем 3-5° мороза.

