Радио "Свобода" нашла у Зеленского бизнес в России

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет кинобизнес на территории России, хотя уверял, что закрыл его еще в 2014 году. Об этом говорится в расследовании программы Схемы, совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый.



Журналисты утверждают, что нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD, которая является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры.



Схемы выяснили, что эти три российские компании продолжают свою деятельность. Отмечается, что поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в России с 2014 до 2017 года составили более 350 миллионов гривен.







В конце декабря 2018 года Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону заявил, что последний фильм "кварталовцы" делали с российскими коллегами еще в 2012 году.



"Последний фильм, который мы делали с российскими коллегами вышел в 2012 году, а в эфир – в 2014-м. У нас был офис в Москве. Это все было до 2014-го года. Мы закрыли бизнес, который приносил очень много", - рассказал он в интервью Гордону.



В то же время в расследовании Схем также сообщается, что фирма Грин Филмс, которой через кипрскую компанию владеет Зеленский, выиграла конкурс на получение частичного финансирования производства киноленты из бюджета Российской Федерации.



Сам Зеленский в видеообращении на своей странице в Facebook прокомментировал обвинения журналистов.



"Мы не работаем в России, после того что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю, на меня там даже заведено уголовное дело в силу того, что я и компании Квартал 95 помогали нашей армии финансами. У нашей компании действительно много различных прав, мы торгуем с 21 страной, со всеми странами СНГ… Мы торгуем интеллектуальными правами…. Деньги от роялти, от продажи этих прав поступают на разные западные компании, оттуда эти деньги возвращаются в Украину, и именно в Украине мы эти деньги тратим: на наших работников, на производство нашего контента, мы работаем только в нашей стране", - сказал шоумен.



Пресс-служба Зеленского также в письменном комментарии Схемам сообщила: "В течение многих лет Владимир Зеленский строил международный бизнес в области производства аудиовизуальной контента, поэтому есть и компании, есть и недвижимость, и другие активы, и не только в указанных вами юрисдикциях; есть и в Италии, и в Великобритании и тому подобное... Студия Квартал 95, осознавая ситуацию, сегодня никаких продуктов на территории Российской Федерации не производит".

