Рада отклонила все постановления об отмене "религиозного закона"

Верховная Рада отклонила четыре постановления об отмене закона, которым были внесены изменения в ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения религиозными общинами подчиненности, сообщает корреспондент УНН.



За постановление №4128-д-П авторства народных депутатов Вадима Новинского и Александра Долженкова проголосовали 33 народных депутатов из 226 необходимых. За постановление №4128-д-П1 авторства народных депутатов Юрия Бойко и Михаила Папиева проголосовало 26 народных депутатов. По постановление №4128-д-П2 авторства народных депутатов Украины Дмитрия Колесникова, Андрея Шипко и Дмитрия Шенцева проголосовало 27 народных депутатов из 226 необходимых.



Таким образом эти три постановления были отклонены.



В то же время, на сайте Верховной Рады Украины зарегистрировано еще одно, четвертое постановление под номером 4128-д-П3 авторства народного депутата Украины от фракции "Оппозиционного блока" Дмитрия Шпенова. После голосования за предыдущие три постановления Андрей Парубий поставил на голосование и постановление №4128-д-П3. В его поддержку высказались 24 народных депутатов Украины при 226 необходимых.



После этого Андрей Парубий подписал законопроект об изменениях в ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения религиозными общинами подчиненности.

