Оксфордский университет отказался от сотрудничества с Huawei

Оксфордский университет решил отказаться от дальнейшего финансирования со стороны китайского технологического гиганта Huawei, поскольку в Европе усиливается контроль за связями телекоммуникационной компании с правительством Пекина.



Об этом сообщает AFP.



"Оксфордский университет заявил, что решил «не использовать новые возможности финансирования» как для исследовательских контрактов, так и для благотворительных пожертвований от Huawei и связанных с ней компаний - хотя существующие проекты будут продолжаться", - говорится в сообщении.



В университете заявили, что приняли решение в свете «озабоченности общественности, возникшей в последние месяцы в связи с партнерскими отношениями Великобритании с Huawei».



«В настоящее время у нас есть два таких текущих проекта при совместном финансировании с Huawei в размере 692 000 фунтов стерлингов (898 000 долларов США)», - заявил в четверг представитель университета, добавив, что Huawei была проинформирована о решении отказаться от будущего финансирования.



Представитель Huawei заявил, что компания не была проинформирована и "ожидает полного объяснения университета".



Как сообщалось, 1 декабря в Канаде по запросу США задержали финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжа, которую подозревают в уклонении от выполнения санкций США против Ирана. Через несколько дней ее освободили под залог в 10 млн долл. и обещание прибыть на следующий судебное разбирательство, в ходе которого будет решаться вопрос об экстрадиции.



После этого в Китае были задержаны тринадцать канадцев. Гражданину Канады, который в Китае обвиняется в контрабанде наркотиков, заменили 15-летний срок на смертную казнь. Канада, США и страны Европы требуют от КНР освободить задержанных канадцев.

