Проход через Керченский пролив открыт - глава МИД Германии

На данный момент суда могут проходить через Керченский пролив – теперь он открыт. Об этом министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил в пятницу во время визита в Москву, передает Reuters. "Керченский пролив сейчас свободен – это то, что говорят все причастные", – сказал Маас.



Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские пограничники остановили и захватили два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир из Украины вместе с 24 моряками, трое из которых получили ранения. Сейчас все украинские моряки находятся под стажей в России.

