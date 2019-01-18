Мессенджер WhatsApp массово удаляет переписки пользователей

Приложение-мессенджер WhatsApp удаляет переписку пользователей Android-устройств. На неполадки в работе приложения пользователи жалуются массово. Об этом пишет Medianama.



Более того - при смене номера переписка и вовсе может попасть в чужие руки. В компании о проблеме знают, однако пока меры в этом отношении не приняты.



Пользователи Android-версии мессенжера жалуются, что переписка исчезает без причин и восстановить ее не получается.



Предполагается, что причиной является решения WhatsApp удалить резервные копии чата, которые не обновлялись более года. Резервные копии были удалены из облака, где их хранила компания.



Представители компании пообещали оказать помощь пользователям, которые потеряли свои переписки. Однако также разработчикам придется установить и устранить причину бага.

