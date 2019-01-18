Киев и Москва назвали условия для встречи в нормандском формате

Встреча в нормандском формате возможна после того, как удастся согласовать реальную повестку дня по урегулированию на Донбассе. Об этом в пятницу, 18 января, заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает РБК-Украина.



Министр считает, что такая встреча необходима, однако готов принять в ней участие только при условии согласовании с Германией и Францией реальной повестки дня.



"Я считаю, что встреча, несмотря на очень сложную атмосферу и уклон на выборы, на дестабилизацию во время выборов, все равно нужна. Готовы принимать в ней участие, если мы все вместе с Германией и Францией сможем согласовать реальную повестку дня", - отметил Климкин.



Как сообщает ТАСС, о возможности проведения встречи в нормандском формате сегодня высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров.



"Наша позиция простая. Те, кто покровительствует украинскому режиму, должны заставить этот режим выполнять то, под чем этот самый режим подписывается, иначе собираться в нормандском формате будет по большому счету пустой тратой времени", - заявил дипломат.

